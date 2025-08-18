Nachdem der SMI am frühen Nachmittag noch klar ins Minus gerutscht war, konnte er einen grössten Teil der Verluste im Nachmittagshandel und mit der Schlussauktion wieder aufholen. Dabei stützten die schwergewichtigen Pharmawerte Novartis und Roche den Markt. Insgesamt verliert der Handel aufgrund fehlender Impulse aber eher in ruhigen Bahnen, wie im Markt zu hören war. So lagen zwischen Tageshoch und Tagestief gerade einmal rund 50 Punkte. Da der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ohne konkrete Ergebnisse blieb, kam an den Märkten auch keine Euphorie auf. Nun blicken die Anleger auf das Treffen zwischen Trump, Wolodymyr Selenskyj und zahlreichen europäischen Spitzenpolitikern am Montagabend europäischer Zeit im Weissen Haus.