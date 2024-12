Herr Frangulidis, würden Sie das 2024 als erfolgreiches Jahr für Investierende beurteilen?

Es ist ein gutes Börsenjahr mit hohen Kursgewinnen, wobei sich insbesondere die US-Börsen sehr gut entwickelt haben. Aus Sicht von Schweizer Investierenden war es sogar noch besser, weil der Dollar an Wert zugelegt hat. Beim globalen Aktienbenchmark MSCI beträgt das Performanceplus rund 20 Prozent, in Franken umgerechnet gar 25 Prozent. Nicht nur Aktien, sondern auch Gold, Obligationen und Immobilienfonds haben einen positiven Beitrag zur guten Gesamtperformance eines diversifizierten Portfolios geleistet. Abgesehen von den Ölpreisen stehen die meisten Anlageklassen im Plus.