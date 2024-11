Dies sagte eine Unternehmenssprecherin von Pierer Mobility am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Damit flüchtet sich der in schwerer Geldnot steckende Motorradhersteller in den Gläubigerschutz. KTM beantragt beim Gericht ein Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung. Wie lange es dauere, bis das Landesgericht den Antrag bewillige, konnte die Spercherin nicht sagen. Nach Angaben der österreichischen Gläubigerschutzorganisation Creditreform betrifft das Verfahren die KTM AG sowie die Töchter KTM Components GmbH sowie KTM F&E GmbH.