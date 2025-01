Wegen der anhaltenden Restrukturierungen bei KTM will Pierer den vollständigen Geschäftsbericht für das Jahr 2024 erst in der zweiten Hälfte April 2025 vorlegen. Entsprechend werde sich auch das Datum für die Generalversammlung nach hinten verschieben. Ursprünglich war die Publikation der ersten Resultate für den 29. Januar terminiert und die Publikation des Geschäftsberichts für den 26. März. Die Generalversammlung sollte am 25. April stattfinden.