Wegen des schleppenden Geschäftsgangs in den Hauptmärkten USA und in Europa hatte der Zweiradhersteller Pierer bereits Mitte Juni eine Gewinnwarnung publiziert und die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 drastisch nach unten geschraubt. Nun sind am Freitagabend die Halbjahreszahlen erschienen.