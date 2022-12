Neu rechnet das österreichische Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bisher hatte die Prognose auf plus 10 bis 15 Prozent gelautet. Die Prognosen für die operativen Gewinnmargen bleiben derweil unverändert. Ferner will der Motorradbauer seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von "mindestens" 2 Euro je Aktie ausbezahlen, was gegenüber dem Vorjahr mindestens einer Verdoppelung gleichkäme.