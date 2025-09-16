Preining tritt ihr Amt per 16. September 2025 an und ihr Vertrag läuft gemäss Mitteilung bis Ende 2028. Zuletzt war sie Finanzchefin bei AT&S und zuvor in gleicher Funktion bei Semperit tätig. Ihre Ernennung sei ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen nach der Restrukturierung wieder auf Wachstumskurs zu bringen, lässt sich CEO Gottfried Neumeister in der Meldung zitieren.