Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2022 hohe Investitionen getätigt. So flossen den Angaben zufolge rund 268 Millionen in die Entwicklung der Produkte, Werkzeuge sowie in die Betriebsanlagen und Infrastruktur. Der Free Cash-Flow sei deshalb mit minus 3 Millionen Euro leicht negativ ausgefallen, heisst es.