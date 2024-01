Der Rückgang bei der Profitabilität war schon in einer Gewinnwarnung Ende 2023 in Aussicht gestellt worden. Der Wert kam schliesslich ziemlich genau in der Mitte der damals prognostizierten Spanne von 5 bis 7 Prozent zu liegen. Während die EBIT-Marge im Motorradsegment mit 9 Prozent innerhalb der Prognose lag, habe die Neuausrichtung des Fahrradbereiches das Ergebnis belastet, heisst er erklärend.