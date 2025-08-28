Weiterhin weniger Töffs verkauft

«Da auch im Geschäftsjahr 2026 dem Markt weiter die Möglichkeit gegeben werden muss, die Lagerbestände der Händler weiter abzubauen, werden auch im Jahr 2026 weniger Motorräder als im 2024 produziert und verkauft werden», schrieb Pierer weiter. Der Neu- und Wiederaufbau von Lieferantenbeziehungen bleibe herausfordernd. Der Mangel einzelner Komponenten könne das Hochfahren der Produktion jederzeit stören oder unterbrechen. KTM hatte die Produktion Ende Juli wieder aufgenommen.