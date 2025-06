KTM war in Schieflage geraten, nachdem die Motorradmarke nach dem Ende des Corona-Booms mit hohen Lagerbeständen und geringer Nachfrage zu kämpfen hatte. Der Sanierungsplan sah vor, das Pierer Mobility vom indischen Mehrheitsaktionär Bajaj Auto ein Darlehen von insgesamt 600 Millionen Euro erhielt. Davon gingen 450 Millionen Euro an die KTM AG, 150 Millionen Euro an Pierer Mobility, die damit die Gläubigerquote bediente.