Die Titel der US-Plattform für Bilder und Videos verlieren im vorbörslichen Handel an der Wall Street mehr als neun Prozent. Pinterest rechnet im laufenden dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent, nachdem die Erlöse im zweiten Quartal noch um 18 Prozent gestiegen waren.
Das Unternehmen verwies auf den zunehmenden Wettbewerb um Werbekunden mit grösseren Rivalen wie der Instagram-Mutter Meta. Finanzchefin Julia Donnelly nannte zudem regulatorische Massnahmen in Europa, die sich auf grenzüberschreitend tätige Einzelhändler aus Asien auswirkten. Auch die Werkzeuge des Unternehmens für KI-gestützte Werbung hätten zwar erste vielversprechende Ergebnisse gezeigt, aber nicht für die gleiche Begeisterung gesorgt wie die Angebote der Konkurrenz, sagte Marisa Jones vom Analysehaus Emarketer.
(Reuters)