Das Unternehmen verwies auf den zunehmenden Wettbewerb um Werbekunden mit grösseren Rivalen wie der Instagram-Mutter Meta. Finanzchefin Julia Donnelly nannte zudem regulatorische ⁠Massnahmen in Europa, die sich auf grenzüberschreitend tätige Einzelhändler aus Asien auswirkten. Auch die Werkzeuge des Unternehmens für KI-gestützte Werbung hätten zwar erste vielversprechende Ergebnisse gezeigt, aber nicht für die gleiche Begeisterung gesorgt wie die Angebote der Konkurrenz, sagte Marisa Jones ‌vom Analysehaus Emarketer.