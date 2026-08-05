Die Titel der US-Plattform für Bilder und Videos verlieren im vorbörslichen Handel an der Wall Street mehr als neun Prozent. Pinterest rechnet im laufenden dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum von ‌13 bis 15 ⁠Prozent, nachdem die Erlöse im zweiten Quartal noch um 18 Prozent gestiegen waren.

Das Unternehmen verwies auf den zunehmenden Wettbewerb um Werbekunden mit grösseren Rivalen wie der Instagram-Mutter Meta. Finanzchefin Julia Donnelly nannte zudem regulatorische ⁠Massnahmen in Europa, die sich auf grenzüberschreitend tätige Einzelhändler aus Asien auswirkten. Auch die Werkzeuge des Unternehmens für KI-gestützte Werbung hätten zwar erste vielversprechende Ergebnisse gezeigt, aber nicht für die gleiche Begeisterung gesorgt wie die Angebote der Konkurrenz, sagte Marisa Jones ‌vom Analysehaus Emarketer.

(Reuters)