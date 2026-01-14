Umschuldung im Insolvenzverfahren geplant

Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, das bei einem Gericht in Houston ‌im US-Bundesstaat Texas beantragt wurde, soll dem Unternehmen Zeit geben, mit den Gläubigern über eine Umschuldung ⁠zu verhandeln oder einen neuen Eigentümer zu finden. Sollte dies scheitern, droht die Schliessung. ‌Den Gerichtsunterlagen zufolge belaufen sich die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf jeweils zwischen einer und zehn Milliarden Dollar. Unter den Gläubigern mit ungesicherten Forderungen sind zahlreiche Luxusmarken. Chanel und die Gucci-Mutter Kering werden mit ‍Forderungen von rund 136 Millionen beziehungsweise 60 Millionen Dollar aufgeführt. Der weltgrösste Luxuskonzern LVMH ist mit 26 Millionen Dollar vertreten.