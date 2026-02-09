Starmer, ‌dessen Labour-Partei im Juli 2024 einen Erdrutschsieg errang, ⁠kämpft mit schlechten Umfragewerten. Kritiker werfen ihm vor, ‌Wahlversprechen zur Bekämpfung der hohen Lebenshaltungskosten und zur Ankurbelung der Wirtschaft nicht eingelöst zu haben. Finanzministerin Rachel Reeves ‍steht unter Druck, an ihren strengen Haushaltsregeln festzuhalten, um die britischen Staatsfinanzen im Gleichgewicht zu halten. Laut der Prognose-Website Polymarket stiegen die Chancen, dass Starmer ​noch vor Ende dieses Monats zurücktritt, bis Montagnachmittag auf 40 ‍Prozent. Vergangene Woche hatten sie noch bei rund 6,5 Prozent gelegen.