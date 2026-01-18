Die Produkte, die Ende Dezember unter dem Fintech-Label der Trump Media & Technology Group ohne grosses Aufsehen den Handel aufnahmen, sind mehr als nur eine Markenerweiterung – sie sind ein neuer Test dafür, ob sich politische Loyalität in eine tragfähige Finanzhülle verwandeln lässt. Gesponsert und beraten von Yorkville America Equities treten die Fonds in eine thematische ETF-Landschaft ein, die bereits mit narrativ getriebenen Angeboten überfüllt ist.
Nach dem Einsammeln von rund 40 Millionen US-Dollar seit dem Start planen Yorkville und Trump Media – das sich mehrheitlich im Besitz des Präsidenten befindet – noch in diesem Jahr eine zweite Welle, darunter Aktien- und kryptobezogene Strategien.
In den Vereinigten Staaten werden inzwischen fast 5'000 ETFs gehandelt – ein stark gesättigtes Universum, das von breit angelegten Indexfonds bis hin zu kryptothematischen Produkten und Zero-Day-Optionsstrategien reicht. Allein thematische Fonds übersteigen die Zahl von 380, mehr als 90 davon konzentrieren sich auf Energie, während Dutzende weitere mit Verteidigung und Industrie verbunden sind, wie aus von Bloomberg und Bloomberg Intelligence zusammengestellten Daten hervorgeht.
Ein wachsender Teil des Marktes spiegelt explizite politische oder ideologische Ausrichtungen wider, mit Tickern wie MAGA, DEMZ, GOP und YALL – letzterer steht für den God Bless America ETF –, die bereits um die Aufmerksamkeit der Anleger und um Regalplatz konkurrieren. «Die Fonds wurden Ende 2025 aufgelegt. Sie sind erst wenige Wochen alt, und es ist oft üblich, dass es etwas Zeit braucht, bis sie Vermögen anziehen», sagte Troy Rillo, CEO von Yorkville America Equities.
Die Truth-Social-American-Produktpalette reiht sich mit fünf Strategien in diese Gruppe ein: den Security & Defense ETF (TSSD); den Energy Security ETF (TSES); den Next Frontiers ETF (TSNF), der innovationsbezogene US-Unternehmen abbildet; den Icons ETF (TSIC); sowie den Red State REITs ETF (TSRS), der auf Immobilienunternehmen mit Umsatzerlösen in republikanisch geprägten Bundesstaaten abzielt.
«Politisch gefärbte ETFs haben eine wechselhafte Geschichte, wenn es darum geht, Anlegergelder anzuziehen», sagte Nate Geraci von NovaDius Wealth Management, der bezweifelt, dass Finanzberater sich wohl dabei fühlen werden, die Produkte zu empfehlen – aus Sorge, einige Kunden zu verprellen. «Diese Dynamik dürfte dazu führen, dass diese ETFs stark auf Privatanleger angewiesen sind, was einen deutlich schwierigeren Weg zum Erfolg darstellt.»
Der Vorstoss unterstreicht die wachsenden Ambitionen von Trump Media, ihre Marke direkt in die Infrastruktur der Wall Street einzubinden, indem eine Finanzplattform aufgebaut wird, die die politische Identität ihres Publikums widerspiegelt und Loyalität in Kapitalzuflüsse lenkt. Nachdem nun die Grundlagen für den Verkauf von Investmentfonds und separat verwalteten Konten gelegt sind, verwandelt das Unternehmen seine unermüdliche Kampagne in einen Versuch der Kapitalbeschaffung.
Trump Media, das unter dem Ticker DJT firmiert, hat als börsennotiertes Unternehmen bislang noch keinen Gewinn ausgewiesen. In den drei Monaten bis zum 30. September verbuchte es einen Quartalsverlust von rund 55 Millionen US-Dollar.
Diese Zahlen haben Trump Media, das die Plattform Truth Social betreibt, nicht davon abgehalten, eine ehrgeizige Expansion weit über soziale Medien hinaus zu verfolgen. Im Dezember kündigte das Unternehmen Pläne an, in Partnerschaft mit Crypto.com einen neuen digitalen Token an seine Aktionäre auszugeben. Ebenfalls in diesem Monat gab Trump Media bekannt, mit TAE Technologies, einem nicht börsennotierten Entwickler von Fusionsenergie, fusionieren zu wollen.
(Bloomberg/cash)