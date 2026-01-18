Die Produkte, die Ende Dezember unter dem Fintech-Label der Trump Media & Technology Group ohne grosses Aufsehen den Handel aufnahmen, sind mehr als nur eine Markenerweiterung – sie sind ein neuer Test dafür, ob sich politische Loyalität in eine tragfähige Finanzhülle verwandeln lässt. Gesponsert und beraten von Yorkville America Equities treten die Fonds in eine thematische ETF-Landschaft ein, die bereits mit narrativ getriebenen Angeboten überfüllt ist.