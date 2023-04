Der peruanisch-amerikanische Staatsbürger Gonzalez sei eine globale Führungskraft mit umfassendem Leistungsausweis im Health-Care-Sektor, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zuletzt war er CEO von Ambu A/S, einem Unternehmen für Einweg-Endoskope, das an der Nasdaq OMX Kopenhagen kotiert ist, davor war er über 15 Jahre bei Johnson & Johnson und Pfizer tätig. Er ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrats des Zahnimplantate-Herstellers Straumann.