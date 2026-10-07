2027 werde unter anderem wegen Modellanläufen noch einmal härter für Porsche als das laufende Jahr, sagte Finanzchef Jochen Breckner am Mittwoch im schwäbischen Weissach auf einer Investorenveranstaltung. Absatz und Profitabilität würden dann voraussichtlich unter den Werten für dieses Jahr liegen. In diesem Jahr rechnet die VW -Tochter aktuell mit 35 bis 36 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent. Die im MDax notierte Porsche-Vorzugsaktie lag am Nachmittag rund 0,7 Prozent im Minus.