Luxusmarkt unter Druck

Ein grosser Teil der Probleme rührt allerdings von Faktoren her, die sich der Kontrolle der Unternehmen entziehen und an die sich auch Porsche nur anpassen kann. «Gründe für den Rückgang sind ein grundlegend verändertes Marktumfeld in China, US-Zölle, der langsamere ​Hochlauf der Elektromobilität und damit verbundene Einmal- und Sondereffekte», erklärte der VW-Konzern zu seinem Segment «Sport Luxury», das allein aus ​Porsche besteht. Der Stuttgarter Autobauer habe die Belastungen teilweise durch das eingeleitete Sparprogramm ausgleichen können. Noch ​unter der Führung von VW-Chef Oliver Blume, der die Doppelrolle als VW- und Porsche-Chef kürzlich abgab, hatte Porsche ein Kostensenkungsprogramm mit dem Abbau von knapp 4000 Arbeitsplätzen eingeleitet. Weitere Einschnitte sollen ‌folgen, darüber wird schon länger mit dem Betriebsrat verhandelt.