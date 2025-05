Aktionärsvertreter sind sich in der Diagnose mit Blume einig. «Derzeit befindet sich Porsche in einer zermürbenden Sandwichposition zwischen den Krisenherden China und USA», sagte Ingo Speich, Nachhaltigkeitschef der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment. Derzeit habe Porsche keine Antwort auf die Schwäche in China, monierte er. Auch die Deutsche-Bank-Tochter DWS stellte viele Fragen nach den Ursachen der momentanen Schwäche und der Strategie dagegen. «Porsche muss so werden, wie seine Produkte: schnell und leistungsstark, dabei aber sicher und begehrt», forderte der DWS-Experte für gute Unternehmensführung, Hendrik Schmidt.