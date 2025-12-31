Porsche und VW rufen Tausende Autos in USA zurück. Porsche ruft in den USA 173'538 Fahrzeuge wegen eines Problems mit der Rückfahrkamera zurück. Das Bild der Kamera werde möglicherweise beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht angezeigt, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mit. Die Vertragshändler würden die Software der Fahrerassistenzsysteme für die Kunden kostenlos aktualisieren, hiess es weiter.
Die NHTSA teilte ferner mit, dass die Volkswagen Group of America in den USA 27'768 Fahrzeuge zurückrufe. Die Behörde verweist auf Probleme bei der Befestigung von Kindersitzen.
(Reuters)