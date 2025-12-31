Porsche und VW rufen Tausende Autos in USA zurück. Porsche ruft in den USA 173'538 ‌Fahrzeuge ‌wegen eines Problems mit der Rückfahrkamera zurück. Das Bild ​der Kamera werde ‌möglicherweise beim ‌Einlegen des Rückwärtsgangs nicht angezeigt, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mit. Die Vertragshändler ⁠würden die Software der Fahrerassistenzsysteme für die Kunden kostenlos aktualisieren, ​hiess es weiter. ‌