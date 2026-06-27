Investoren ​hatten ​zudem Porsche-Chef Leiters bei der Hauptversammlung zu ⁠mehr Tempo bei seinem Sanierungskurs gedrängt. Leiters, der ​seit Jahresbeginn an ⁠der Spitze von Porsche steht, setzt bei den Autos den Rotstift an. ‌Das Portfolio sei zu komplex geworden, insbesondere im Vergleich mit den Wettbewerbern, hatte er gesagt. Deswegen werde die Zahl der Varianten reduziert. Zugleich ‌erwäge das Unternehmen, sein Angebot an margenträchtigen Modellen auszubauen, ​sowohl bei den klassischen Sportwagen als auch bei grossen SUV-Fahrzeugen. Auch bei den Kosten will er ansetzen.