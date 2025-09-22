Was folgt für die Schwestermarke Audi?

In Ingolstadt äussert man sich offiziell nicht zu den Problemen bei Porsche. Allerdings arbeiten die beiden Marken bei vielen Modellen eng zusammen und profitieren von den Entwicklungen des jeweils anderen. Porsche selbst erklärte, dass die Plattform für das elektrische Grossraum-SUV nun gemeinsam mit den anderen Marken neu aufgesetzt werden soll. Das hat nach Einschätzung von Bernstein-Analyst Stephen Reitman Auswirkungen auf Audi und ist auch der Grund, warum Volkswagen mit höheren Belastungen rechnet als Porsche selbst. Anders als Porsche muss Audi beim Produktmix aber wohl nicht hart umsteuern: Audi-Chef Döllner sagte zuletzt, sein Unternehmen sei in der günstigen Situation, gerade noch mal eine neue Verbrenner-Generation an den Start gebracht zu haben. Audi werde sich in zwei oder drei Jahren ansehen, ob die Laufzeiten gegebenenfalls verlängert werden müssen.