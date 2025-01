2025 dürfte ein bedeutsames Jahr für die einstige Novartis-Tochter werden. In den USA stehen mit eigenen Versionen des Psoriasismittels Stelara, des Osteoporosemedikaments Prolia und des MS-Mittels Tysabri gleich mehrere wichtige Produkteinführungen an. Jedem dieser drei Biosimilars wird in Analystenkreisen ein hohes kommerzielles Potenzial zugetraut.