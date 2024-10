Wie cash.ch im Februar dieses Jahres hier berichtete, stiegen die Grosshandelspreise deshalb damals auf über 9’500 Euro pro Tonne Olivenöl an. Gemäss Daten der Rohstoffbörse in Mailand vervierfachte sich damit der Preis von nativem Olivenöl extra mit Lieferung in Italien in nur drei Jahren.