Gemäss einer Auswertung der Verkaufsinserate auf der Plattform ImmoScout24 sind die Preise für Einfamilienhäuser per Ende Juli im landesweiten Mittel um 0,5 Prozent gesunken. Der Angebotspreis liegt damit aktuell bei 7401 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche, wie der am Donnerstag publizierte Swiss Real Estate Offer Index zeigt. Dieser wird der von der SMG Swiss Marketplace Group in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI erhoben und publiziert.