Das Omega-Logo war während des internationalen Leichtathletikwettbewerbs an den Veranstaltungsorten und im Fernsehen prominent zu sehen. Der vielleicht auffälligste Auftritt war das Fotofinish des 100-Meter-Sprintfinales der Männer. Der Sieger Noah Lyles trug während des Rennens eine Omega Speedmaster Apollo 8 Dark Side of the Moon aus Karbon.