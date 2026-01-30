Trump wird voraussichtlich Warsh als seinen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank (Fed) nominieren, wie Bloomberg News berichtete. Der ehemalige Fed-Gouverneur gilt seit Langem als Verfechter einer strengen Inflationsbekämpfung, hat sich aber in den letzten Monaten dem Präsidenten angeschlossen, indem er sich öffentlich für niedrigere Zinsen ausgesprochen hat. Trump kündigte an, seinen Kandidaten am Freitagmorgen US-amerikanischer Zeit bekannt zu geben.