Beim Stockwerkeigentum stiegen die Preise im Jahresvergleich am stärksten in der Nordwestschweiz (+7,2 Prozent) und in der Zentralschweiz (+4,9 Prozent). In der Ostschweiz (+0,7 Prozent) und in der Genferseeregion (+0,9 Prozent) verteuerten sich die Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr nur leicht.