Ein Neuwagenkauf ist für viele etwas ganz Besonderes. Farbe und Extras sind gewählt, das Traumauto rundum an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Doch ein grosses Manko bleibt: der Wertverlust der kostbaren Anschaffung. Dieser variiert von Marke, Modell und Zustand – doch im Schnitt verliert ein Neuwagen im ersten Jahr bis zu 25 Prozent seines Neupreises. Mit besonders viel Wertverlust kämpfen momentan Elektroautos, die in der Schweiz auch bei den Neuwagenverkäufen den Erwartungen hinterherfahren. «Der Preis von gebrauchten E-Autos ist auf unserer Plattform im Jahr 2024 um rund 12 Prozent gesunken», erklärt Alberto Sanz de Lama, Managing Director von Autoscout24, dem grössten Online-Marktplatz für PWs in der Schweiz.