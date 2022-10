Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Gewinn von fast 2,6 Milliarden US-Dollar (gut 2,6 Mrd Euro) und damit rund elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent von Fedex und Deutscher Post DHL am Dienstag in Atlanta mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Umsatz legte hingegen nur um gut vier Prozent auf knapp 24,2 Milliarden Dollar zu. Ohne die deutlich gestiegenen Stückpreise wäre der Erlös gesunken.