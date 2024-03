Im vierten Quartal wuchs der Umsatz nur noch um 15 Prozent auf 180,04 Milliarden Yuan (23 Milliarden Euro), der Nettogewinn um 19 Prozent auf 8,67 Milliarden Yuan, wie BYD am Dienstag in einer Pflichtmitteilung erklärte. Das war der geringste Gewinnzuwachs in einem Quartal seit fast zwei Jahren. Im Gesamtjahr 2023 lag der Gewinn mit 30,04 Milliarden Yuan 81 Prozent über dem Vorjahresniveau.