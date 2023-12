Weitere Preissenkungen und eine anstehende Änderung in der Förderpolitik haben den Verkauf von Elektroautos in China im November angetrieben. Der gesamte Pkw-Absatz stieg um 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 2,1 Millionen Fahrzeuge, wie die China Passenger Car Association (CPCA) am Freitag bekanntgab. Bei E-Autos und Hybridwagen schnellten die Auslieferungen um fast 40 Prozent in die Höhe. Sie machten auch 40 Prozent der gesamten Autoverkäufe aus. Nachdem die Schwächephase zu Jahresbeginn dank einer Rabattschlacht überwunden wurde, liegt der Absatz nach elf Monaten mit 19,56 Millionen Fahrzeugen fünf Prozent über dem Vorjahresniveau.