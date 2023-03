CATL profitiert von Lithium-Investments

In der Vergangenheit hatten chinesische Autobauer CATL wegen seiner marktbeherrschenden Stellung scharf kritisiert. Das Unternehmen kommt auf einen Anteil von rund 37 Prozent am weltweiten Batteriezellmarkt. CATL könnte nun Vorteile daraus ziehen, sich an Lithium-Minen und Raffinerien beteiligt zu haben, und über die niedrigeren Preise seinen Marktanteil ausbauen, sagte Eric Norris, beim weltweit führenden Lithium-Hersteller für Elektroautos Albemarle für das Energie-Speichergeschäft zuständig. "Der Preiskrieg läuft. Wir haben ihn vor einigen Wochen auf Fahrzeugebene gesehen. Wir sehen ihn nun auf der Batterieebene."