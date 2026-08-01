Was treibt den Goldpreis im zweiten Halbjahr an?

Der Goldpreis ist von Entwicklungen auf der ganzen Welt abhängig. Konsumentenstimmung, Investorenstimmung und die Anlagen verschiedener Institutionen können grosse Auswirkungen auf den Preis haben. Im ersten Halbjahr war die Lage für Gold nicht optimal, wie Geissbühler sagt: «Der Inflationsanstieg hat zu einem Zinsanstieg geführt. In der Regel kommt der Goldpreis unter Druck, wenn die Zinsen steigen.» Dazu kommt laut dem Experten noch, dass der Dollar im ersten Halbjahr anstieg. Das macht das Edelmetall für ausländische Investoren teurer. «Bei beiden Faktoren erwarten wir, dass der Höhepunkt erreicht wurde», sagt der Raiffeisen-Anlagechef.