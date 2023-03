Die hiesigen Aufsichtsbehörden hätten ihre Kollegen aus den USA und Grossbritannien am Freitagabend informiert, dass eine Fusion der beiden Banken ihr "Plan A" sei, um einen Totalverlust des Vertrauens in die Credit Suisse zu verhindern. Cash.ch hatte bereits am Freitag "Weiter wie bisher, Übernahme oder Staatshilfe: Die Szenarien für die Credit Suisse" darüber berichtet, dass dies gemäss einem JP Morgan Analyst das wahrscheinlichste Szenario sei. Die SNB wünsche sich eine einfache und unkomplizierte Lösung, bevor die Märkte am Montag öffnen, sagte eine der Personen zur britischen Zeitung. Es gebe jedoch keine Garantie, dass bei den Diskussionen auch eine Einigung erzielt werde.