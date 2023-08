Die Aufsichtsbehörde Finma hat am vergangenen Dienstag die Vereinigung der beiden bestehenden Teilvermögen und die diesbezüglichen Änderungen des Anlagereglements genehmigt. Die beiden an der Schweizer Börse SIX kotierten Immobilienfonds von Procimmo Real Estate SICAV, «Swiss Commercial Fund» und «Swiss Commercial Fund II» können sich zusammenschliessen.