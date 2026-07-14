Die ING-Prognose fusst auf der Annahme, dass es zu keinen nennenswerten Störungen des Verkehrs durch die Strasse von Hormus kommt. Dies aber könne eine zu optimistische Ausgangsthese gewesen sein, angesichts der jüngsten Eskalation des Konflikts, heisst es in der ING-Notiz von Ende letzter Woche. Gerade seit dem Wochenende haben sich die USA und der Iran wieder vermehrt gegenseitig angegriffen. So können sich die Rohstoff-Spezialisten der ING Bank auch Preise von bis zu 100 Dollar pro Fass der Öl-Sorte Brent im dritten Quartal des laufenden Jahres vorstellen.