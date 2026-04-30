Die Ergebnisse konnte das Unternehmen jedoch verbessern. Unterstützt wurde dies durch die Auflösung von Wertberichtigungen für Vorratsbestände, niedrigere Frachtkosten sowie einen höheren Anteil im eigenen Einzelhandel. Gegenwind gab es durch Rabatte sowie Währungseffekte. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fünf Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Darin ausgeklammert sind Kosten für das laufende Sparprogramm. Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich von 0,5 Millionen auf 26,5 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte Puma.