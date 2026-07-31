Puma schreibt so weiter rote Zahlen. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf 41,9 Millionen Euro, nach minus 24,5 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich sank der Fehlbetrag wegen deutlich geringerer Einmalkosten um gut 70 Prozent auf 72,8 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte das Unternehmen und geht weiter von einem Umsatzrückgang und einem operativen Verlust aus.