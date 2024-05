In dem am 24. März abgeschlossenen vergangenen Quartal stieg der Umsatz von Qualcomm um ein Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro). Unter dem Strich wuchs der Gewinn um 37 Prozent auf rund 2,33 Milliarden Dollar. Von Qualcomm kommen unter anderem die Modems in Apples iPhones sowie die Hauptprozessoren vieler Telefone mit dem Google-System Android.