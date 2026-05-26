Terra Quantum mit Hauptsitz in St. Gallen peilt nun eine Notierung an der US-Technologiebörse Nasdaq über einen Zusammenschluss mit der Mantelgesellschaft Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 an, wie Terra Quantum am Dienstag mitteilte. Anfang April hatte Terra Quantum noch einen Zusammenschluss mit einem anderen Übernahmevehikel (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) namens Mountain Lake Acquisition Corp. ins Auge gefasst, die die Firma mit 3,25 Milliarden Dollar bewertet hätte. Gemäss der verbindlichen Vereinbarung komme Terra Quantum im Rahmen der Axiom-Transaktion auf einen Wert von rund 3,5 Milliarden Dollar. Der fusionierten Firma sollen den Angaben zufolge brutto rund 190 Millionen Dollar zufliessen. Die Transaktion dürfte im zweiten Halbjahr vollzogen werden.
Terra Quantum entwickelt Quanten-Algorithmen, Software sowie Sicherheitslösungen und ist früheren Angaben zufolge bereits für Kunden aus Branchen wie Rüstung, Finanzwirtschaft, Arzneimittel und Logistik tätig. Dazu gehörten die US-Luftwaffe sowie Konzerne wie Siemens, der Konsumgüterhersteller Unilever und die Banken HSBC und BBVA. Die 2019 gegründete Terra Quantum erwirtschafte bereits «bedeutende» Umsätze, hiess es im April. SPAC-Deals haben nach Jahren der Zurückhaltung 2025 an der Wall Street ein Comeback erlebt.
(Reuters)