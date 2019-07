Zwar verkaufte der Konzern aus Kalifornien weniger iPhones, vor allem in China. Dafür liefen die Geschäfte in der Servicessparte mit Apple Music und dem App Store besser, wie Apple am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Von April bis Juni zogen die Gesamterlöse des Smartphone-Herstellers um 1 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar an. Der Gewinn fiel um 7 Prozent auf 2,18 Dollar je Aktie. Analysten hatten allerdings mit einem Quartalsumsatz von 53,4 Milliarden Dollar und einem Überschuss je Aktie von 2,10 Dollar gerechnet. Die Apple-Aktie zieht nachbörslich rund 4 Prozent an.

In China lief es zwar nicht rund, aber besser als in den Monaten zuvor: Die Umsätze fielen um 4 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal waren sie aber noch um 22 Prozent eingebrochen. Der Absatz von China schwächelt vor allem wegen des Handelsstreits zwischen der Volksrepublik und den USA. Die Verhandlungen stecken fest. US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung in Peking zuletzt gewarnt, sie könne am Ende ohne Abkommen mit Washington dastehen.

Für das vierte Quartal erwartet Apple Umsätze zwischen 61 und 64 Milliarden Dollar. Analysten prognostizierten bisher etwas mehr als 61 Milliarden Dollar.

(Reuters)