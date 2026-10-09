Die Kluft zwischen dem Dax und den technologielastigen US-Indizes, die in der alten Woche neue Rekorde verzeichnet haben, weite sich dabei laut ‌Ulrich Kater von der DekaBank erneut aus. «Das wirft die Frage auf, wie nachhaltig der Anstieg ist.» Nach der Achterbahnfahrt der vergangenen Tage notierte der ‌deutsche Leitindex am Freitagnachmittag bei 25'140 Punkten und damit rund ein halbes Prozent unter dem Vorwochenschluss. ​Bislang hätten die Aktienmärkte den stetigen Renditeanstieg recht gut wegstecken können, die Korrelation zwischen Aktien- und Rentenkursen sei jedoch stark gestiegen, kommentierten die LBBW-Analysten. «Damit staut sich an den Börsen ein wachsendes Korrekturpotenzial auf.»