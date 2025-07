Der unaufhaltsame Aufstieg des S&P500 Index auf Rekordhöhen wird diese Woche auf eine harte Probe gestellt, da vier Technologiekonzerne mit einem Gesamtwert von 11,3 Billionen Dollar innerhalb von zwei Tagen ihre Gewinne veröffentlichen. Die Gewinnsaison in den USA hat einen soliden Start hingelegt, aber jetzt richten sich alle Augen auf die Quartalsergebnisse von Microsoft und Meta am Mittwoch sowie von Apple und Amazon am Donnerstag.