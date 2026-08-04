Um die Lage für die Aktie noch weiter zu verschärfen, steht sie kurz vor dem Markteintritt einer Flut neuer SpaceX-Aktien. Zwei Tage nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts läuft die erste von vielen Sperrfristen aus, die frühen Investoren den Verkauf ihrer Aktien untersagt. Bis zu 911,5 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar werden am 6. August freigegeben. Und das ist erst der Anfang: Milliarden weiterer Aktien werden bis Jahresende handelbar sein. All dies wird den Aktienkurs allein aufgrund von Angebot und Nachfrage belasten. «Es ist ein komplettes Chaos», sagte Ken Mahoney, CEO von Mahoney Asset Management.