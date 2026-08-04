Der erste Quartalsbericht von SpaceX nach dem sensationellen Börsengang zählt zu den am meisten erwarteten Ereignissen des Sommers an der Wall Street. Ob er Anlegern einen Grund zum Kauf der fallenden Aktie liefert, steht auf einem anderen Blatt.
Elon Musks Satelliten-, Raumfahrt- und KI-Unternehmen ging im Juni mit einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar an die Börse. Seitdem erlebten die Aktien eine Achterbahnfahrt: In den ersten Handelstagen schossen sie auf 225 US-Dollar hoch, um dann unter den Ausgabepreis zu fallen. Am Montag schlossen sie bei 114,53 US-Dollar, ein Minus von 15 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis und 49 Prozent gegenüber dem Höchststand vom 16. Juni. Damit sank die Marktkapitalisierung seit diesem Höchststand um mehr als eine Billion US-Dollar.
Die Gewinnbekanntgabe bietet Anlegern die Möglichkeit, die Aktie neu zu bewerten. Das Problem ist jedoch, dass SpaceX derzeit nicht profitabel ist und ein sehr spekulatives Geschäftsmodell verfolgt. Daher könnten die Ergebnisse mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Da die Aktie trotz des Kursrückgangs immer noch extrem hoch bewertet ist, wird es schwierig sein, neue Käufer zu gewinnen.
«Die Zukunft von SpaceX ist vielversprechend, vieles ist noch nicht oder noch nie erreicht worden, daher gibt es keinen Grund zur Sicherheit», sagte Drew Cupps, Portfoliomanager und Leiter des 5Perspectives Growth Teams bei Polen Capital, das eine kleine Beteiligung an dem Unternehmen hält. «Es geht nicht um die Gegenwart. Es gibt kein ‚Schau dir das letzte Jahr an‘, um den aktuellen Kaufpreis zu rechtfertigen.»
Um die Lage für die Aktie noch weiter zu verschärfen, steht sie kurz vor dem Markteintritt einer Flut neuer SpaceX-Aktien. Zwei Tage nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts läuft die erste von vielen Sperrfristen aus, die frühen Investoren den Verkauf ihrer Aktien untersagt. Bis zu 911,5 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar werden am 6. August freigegeben. Und das ist erst der Anfang: Milliarden weiterer Aktien werden bis Jahresende handelbar sein. All dies wird den Aktienkurs allein aufgrund von Angebot und Nachfrage belasten. «Es ist ein komplettes Chaos», sagte Ken Mahoney, CEO von Mahoney Asset Management.
Die Wall Street erwartet für SpaceX im zweiten Quartal einen Verlust von 24 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse sind jedoch schwer vorherzusagen, da nur wenige Informationen über das Unternehmen verfügbar sind. Analysten haben ihre Verlustprognosen im letzten Monat um 18 Prozent nach oben korrigiert. «Ich habe wenig Vertrauen in diese Schätzungen», sagte Jim Lebenthal, Chefmarktstratege bei Cerity Partners. «Das soll nicht unhöflich klingen, aber ich glaube, sie spekulieren eher auf gut Glück.»
Investoren und Analysten werden vor allem auf die Aussagen des Managements zum Fortschritt des Unternehmens in den Bereichen KI, Starlink und Raketenstartgeschäft achten. «Wir haben keine vergleichbare Ertragskraft wie andere Marktteilnehmer, aber wir verfügen über visionäre und äusserst leistungsfähige Anlagen, die in einigen Fällen einzigartig sind», sagte Cupps von Polen Capital.
Die Ergebnisse von SpaceX folgen auf eine Reihe starker Quartalsberichte grosser KI-Unternehmen wie Alphabet, Microsoft und Amazon. Investoren honorieren insbesondere Unternehmen, die klare Erfolge ihrer Investitionen vorweisen können. So stiegen beispielsweise die Aktien von Amazon und Microsoft nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse sprunghaft an.
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Billionen US-Dollar konkurriert SpaceX mit vielen Megacap-Tech-Konzernen und ist grösser als Musks anderes Unternehmen - Tesla. Die Finanzkennzahlen sind jedoch noch nicht ausgereift, was bedeutet, dass Investoren die Investitionspläne genauer unter die Lupe nehmen könnten. Analysten erwarten für das laufende Quartal Investitionsausgaben von 18,5 Milliarden US-Dollar und für 2026 von 45,5 Milliarden US-Dollar.
Das Hauptproblem für die SpaceX-Aktie ist ihre extrem hohe Marktbewertung. Die Aktie wird mit dem 448-Fachen des für die nächsten zwölf Monate geschätzten Gewinns gehandelt – das höchste Kurs-Gewinn-Verhältnis aller Unternehmen im Nasdaq 100 Index – und mit dem 26-Fachen des geschätzten Umsatzes, was zu den zehn höchsten Kennzahlen in diesem technologieorientierten Index zählt.
Das erklärt, warum das Short-Interesse an SpaceX, also die spekulativen Wetten gegen die Aktie, laut Daten von S3 Partners von etwa 18 Prozent vor einem Monat auf 34 Prozent des Streubesitzes - der Anzahl der frei handelbaren Aktien - gestiegen ist. Es gibt bereits mehr Short-Positionen gegen SpaceX als gegen Tesla.
Dennoch bleibt die Wall Street überwiegend optimistisch für die Aktie. Von den 39 Analysten, die laut Bloomberg das Unternehmen beobachten, empfehlen 30 die Aktie zum Kauf. Nur wenige haben ihre hochtrabenden Prognosen vom Börsengang von SpaceX revidiert. Raymond-James-Analyst Brian Gesuale hält an seiner Einschätzung fest, dass die Aktie innerhalb der nächsten zwölf Monate aufgrund exponentiellen Umsatzwachstums 800 US-Dollar erreichen wird. Adam Jonas von Morgan Stanley bekräftigte kürzlich sein Kursziel von 300 US-Dollar und erklärte, dass ein Aktienkurs von 100 US-Dollar das KI-Geschäft des Unternehmens mit null bewerte, was dies zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt für Anleger mache. Douglas Harned von Bernstein rät Anlegern, die Details des Quartalsberichts zu ignorieren und sich stattdessen auf das Vertrauen des Unternehmens in die Zukunft zu konzentrieren.
«Wir glauben, dass die Quartalsergebnisse keine Rolle spielen sollten», schrieben die Bernstein-Analysten unter der Leitung von Harned am Freitag in einer Mitteilung an ihre Kunden. «Entscheidend wird das Vertrauen sein, das das Management hinsichtlich des Wachstumskurses des Unternehmens signalisiert. Anleger sollten über kurzfristige Aktienkursbewegungen hinausblicken, da wir die Frage, ob eine Bewertung in Billionenhöhe für orbitale Rechenzentren erreicht wird, als Frage des ‹Ob› und nicht des ‹Wann› betrachten.»
(Bloomberg/cash)