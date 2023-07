Was sind die drei grössten Markt-Gefahren, die Ihrer Meinung nach derzeit niemand auf dem Radar hat?

Bisher sind die Auswirkungen der geldpolitischen Straffung limitiert geblieben. Die Krise bei den US-Regionalbanken hat aber gezeigt, wie fragil die Situation ist. Eine 'Black Box' ist der massiv gewachsene und unregulierte Schattenbankenbereich. Diesen sollte man auf dem Radar haben. Interessant wird auch sein, wie sich der Konsum in den USA weiterentwickelt. Gemäss unseren Daten sind die Corona-Ersparnisse mittlerweile praktisch vollständig aufgebraucht und die Kreditkartenschulden steigen wieder stark an. Zudem müssen ab Oktober die Studienkredite wieder zurückbezahlt werden, was das Budget von rund 20 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern zusätzlich belasten wird. Sollte der Konsum wegbrechen, wird es in den USA zu einer tieferen Rezession kommen. Anleger sollten zudem einen Blick auf die Geldpolitik in Japan werfen. Wird im Land der aufgehenden Sonne die Zinskurvenkontrolle weiter aufgeweicht und doch noch an der Zinsschraube gedreht, dürften wir eine massive Auflösung von Carry Trades sehen, was den Dollar unter Druck bringen würde.