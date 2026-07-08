Aktuell machen Unternehmen aus den USA fast drei Viertel der Gewichtung im MSCI World aus, wobei Technologiewerte für mehr als ein Drittel stehen. Mit der Aufnahme von SpaceX in den Index und den geplanten Börsengängen der KI-Firmen Anthropic und OpenAI könnte sich das Pendel noch weiter in diese Richtung verschieben.