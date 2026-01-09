«Die jüngste Stärke erscheint angesichts des Ausbaus von KI-Rechenzentren auf den ersten Blick plausibel, aber ich bin zunehmend besorgt, dass der Markt die Nachfrage zu weit in die Zukunft extrapoliert und die historische Zyklizität sowie das Risiko von Überkapazitäten und Preisdruck unterschätzt», sagte Peter Andersen, der als Chief Investment Officer von Andersen Capital Management ein Vermögen von 4,5 Milliarden US-Dollar mitverwaltet. Solche Rallyes könnten kurzfristig schwer aufrechtzuerhalten sein. Die 14-Tage-Relative-Stärke-Indizes für Sandisk und Micron liegen beispielsweise über der Marke von 70, was einige technische Strategen als Zeichen dafür werten, dass eine Aktie überkauft ist.