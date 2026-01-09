Speicher- und Datenspeicherunternehmen waren im vergangenen Jahr die Spitzenreiter im S&P 500 Index, da die enormen Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur auch in traditionell eher konservative Bereiche des Technologiesektors flossen. Die Gruppe, angeführt von Unternehmen wie Sandisk, Western Digital, Seagate Technology und Micron, steht auch Anfang 2026 weiterhin an der Spitze des Index.
Sandisk legte am ersten Handelstag des Jahres um 16 Prozent zu und stieg am Dienstag um 28 16 Prozent , nachdem Jensen Huang, CEO von Nvidia, den Bedarf an mehr Speicherkapazität im KI-Ökosystem hervorgehoben hatte. in den ersten Handelssitzungen dieses Jahres verzeichnete sie insgesamt ein Plus von 49 Prozent. Unterdessen verzeichneten Western Digital, Seagate und Micron alle zweistellige prozentuale Zuwächse zum Jahresbeginn 2026, bevor am am Mittwoch eine Konsolidierung eintrat.
Die Aktien von Sandisk stiegen 2025 um 559 Prozent und führten damit den S&P 500 an, gefolgt von Western Digital, Micron und Seagate, die die vier grössten Gewinner des Index komplettierten. Die Wachstumsprognosen für diese Unternehmen zu modellieren, sei jedoch «sehr schwierig, wenn sich die Technologie in Echtzeit weiterentwickelt», sagte Jessica Noviskis, Portfoliostrategin bei Marquette Associates. «Es gibt wahrscheinlich Privatanleger, die diese Rallye unbedingt mitmachen wollen und deshalb nach jedem Strohhalm greifen.»
Die Haupttreiber der Rallyes bei Speicher- und Speicheraktien sind der Boom bei den Investitionen in KI-Infrastruktur und die steigenden Preise für Komponenten wie Speicherchips aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage. Viele Anleger fragen sich jedoch, ob die Höhe der Gewinne gerechtfertigt ist, insbesondere angesichts der wachsenden Zweifel, ob die KI-bezogenen Investitionen ohne Anzeichen starker Renditen im aktuellen Tempo weitergehen werden.
«Die jüngste Stärke erscheint angesichts des Ausbaus von KI-Rechenzentren auf den ersten Blick plausibel, aber ich bin zunehmend besorgt, dass der Markt die Nachfrage zu weit in die Zukunft extrapoliert und die historische Zyklizität sowie das Risiko von Überkapazitäten und Preisdruck unterschätzt», sagte Peter Andersen, der als Chief Investment Officer von Andersen Capital Management ein Vermögen von 4,5 Milliarden US-Dollar mitverwaltet. Solche Rallyes könnten kurzfristig schwer aufrechtzuerhalten sein. Die 14-Tage-Relative-Stärke-Indizes für Sandisk und Micron liegen beispielsweise über der Marke von 70, was einige technische Strategen als Zeichen dafür werten, dass eine Aktie überkauft ist.
Die Gruppe wird tendenziell niedriger bewertet als andere Technologieunternehmen und erscheint auf den ersten Blick immer noch als relativ günstig. Micron wird mit dem Zehnfachen des geschätzten Gewinns gehandelt, Sandisk mit etwa dem Zwanzigfachen. Sowohl Seagate als auch Western Digital liegen unter 25, dem Niveau des Nasdaq 100 Index. Der Bloomberg Magnificent Seven Index wird mit etwa dem 29-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.
«Wenn ein Unternehmen ankündigt, seine Ausgaben zu reduzieren, könnte das eine Verkaufswelle auslösen.»
Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Faktoren, die die Kursgewinne antreiben - Investitionen in KI und starke Nachfrage - veranlassen jedoch einige professionelle Anleger, sich zurückzuhalten, selbst wenn die Aktien günstig erscheinen mögen. «Wenn Sie mir zustimmen, dass die KI-Infrastruktur übermässig ausgebaut wird, sollten Sie Abstand halten», sagte Andersen. «Wenn ein Unternehmen ankündigt, seine Ausgaben zu reduzieren, könnte das eine Verkaufswelle auslösen.»
Viele Wall-Street-Analysten sind jedoch weiterhin optimistisch, dass grosse KI-Investoren wie Microsoft, Amazon.com, Alphabet und Meta Platforms an ihren Plänen festhalten werden. Die vier Tech-Giganten präsentierten in ihren jüngsten Ergebnissen aggressive Investitionsprogramme, was darauf hindeutet, dass sich dieser Trend zumindest bis weit in das Jahr 2026 fortsetzen wird.
Microns Ergebnisse vom letzten Monat zeichneten einen positiven Ausblick und lösten eine deutliche Kursrallye aus. «Mit der zunehmenden Verbreitung multimodaler KI erwarten wir deutlich grössere Datenmengen, was den Bedarf an kostengünstigem Speicher erhöhen dürfte», wovon Seagate und Western Digital profitieren würden, schrieb Wamsi Mohan, Analyst der Bank of America, in einer Mitteilung vom 4. Januar.
Gleichzeitig kann der Bedarf an mehr Datenspeicherung auf Edge-Geräten und der Bedarf an schnellem Datenzugriff die Nutzung von NAND-Speichern steigern, was Sandisk zugutekommt. Needham geht davon aus, dass Speicher mit hoher Bandbreite - die Art von Chips, die Micron herstellt - für weitere 5–10 Jahre der führende KI-Speicher bleiben wird. Das Unternehmen hat Cohu als verwandtes Investment hochgestuft und ist optimistisch hinsichtlich Camtek, Onto Innovation und Kulicke & Soffa Industries, die alle 2026 einen fulminanten Start hingelegt haben.
Für Anleger stellt sich die Frage, auf welcher Seite des Risikozauns sie stehen - keine einfache Antwort. Noviskis von Marquette beispielsweise ist weiterhin optimistisch, was das Thema KI angeht. Sie befürchtet jedoch, dass die Stärke der Kursanstiege diesen Unternehmen einen höheren Rückschlagpunkt bietet, falls die positive Entwicklung Risse bekommt. «Es kann sein, dass diese Entwicklung zutrifft, und es kann auch sein, dass einige Unternehmen übermütig geworden sind», sagte Noviskis. «Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wer zutrifft und wer nicht.»
