Gemeinsam mit dem Software-Unternehmen Embotech bietet ZF ein System an, das autonomes Fahren in begrenzten Gebieten anbietet - etwa auf Betriebshöfen, Hafengelände oder in Autowerken. Mit BMW hat Embotech einen prominenten Kunden gefunden: Im Werk in Dingolfing legen die neuen 7er den rund 170 Meter langen Weg von der Montagehalle zum Finish-Bereich selbstständig zurück und kommen auch ohne Fahrer zum Parkplatz. Gesteuert werden sie dabei nicht von den autonomen Fähigkeiten des Autos, sondern von Sensoren, die im Werk selbst positioniert sind.