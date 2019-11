Vor rund zwei Jahren Jahren war Jeff Bezos auf dem finanziellen Olymp angekommen: Damals hatte er mit einem geschätzten Vermögen von rund 150 Milliarden Dollar nicht nur Bill Gates erstmals als reichsten Mann der Welt abgelöst. Bezos wurde von Finanzexperten verschiedener Couleur auch der Titel "Reichster Mann aller Zeiten" ans Rever geheftet. Als Gründer, CEO und Verwaltungsratspräsident von Amazon hängt sein Vermögen stark mit dem Aktienkurs von Amazon zusammen, der in den letzten zehn Jahren eine beeindruckende Performance hinlegte (etwa plus 1300 Prozent).

Doch dieses Jahr muss Bezos starke Verluste hinnehmen, wie dem "Bloomberg Billionaires Index" zu entnehmen ist. 2019 verlor der Amazon-Gründer rund 14 Milliarden Dollar seines Vermögens. Stand heute beläuft es sich "bloss" noch auf etwa 111 Milliarden Dollar. Allerdings darf sich Bezos damit noch immer mit dem Titel "Reichster Mann der Welt" schmücken – wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung. Der langjährige Primus der Superreichen, Bill Gates, steigerte sein Vermögen dieses Jahr um satte 20 Milliarden Dollar und kommt derzeit bis auf eine Milliarde Dollar an Bezos heran.

Ein Grund für Bezos Milliardenverluste ist die jüngste Performance der Amazon-Aktie, die sich dieses Jahr schlechter als der Markt entwickelt – seit Sommer ist sie sogar um 12 Prozent zurückgefallen. Vor allem der geplatzte "JEDI-Deal" hat der Aktie zuletzt zugesetzt. Im Wettstreit mit Microsoft um einen lukrativen Cloud-Auftrag für das US-Pentagon unterlag der Online-Händler. Zudem ist allgemein bekannt, dass Bezos aufgrund seiner milliardenschweren Scheidung grössere Aktienanteile verkaufen musste.

The divorce of Jeff and MacKenzie Bezos could radically alter the business dynamics at Amazon and elevate Ms. Bezos' influence over the world's largest company as the couple seek to divvy up $137 billion in assets. https://t.co/nJaSqwKRna

— Dylan Byers (@DylanByers) 11. Januar 2019